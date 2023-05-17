Вышел первый тизер фильма по игре Five Nights At Freddy's

Кинокомпания Universal Pictures выложила первый тизер фильма по игре Five Nights At Freddy's. В нём показали охранника Майка Шмидта, который будет главным героем, а также жутких аниматроников с красными глазами.

Сюжет ленты расскажет о том, как обычный мужчина устроится в детскую пиццерию Freddy Fazbear's Pizza охранником. Майк вне всяких подозрений начинает работать, однако со временем он поймёт, что столкнулся с жуткими аниматрониками, которые хотят убить его.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

В фильме снялись: Джош Хатчерсон, Мэттью Лиллард, Пайпер Рубио и другие. Режиссёром выступила Эмма Тамми.

Премьера картины в кинотеатрах и в сервисе Peacock состоится 27 октября.