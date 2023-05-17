Джонни Депп получил семиминутные овации за фильм «Жанна Дюбарри» и чуть не расплакался

16 мая прошёл первый день 76-го Каннского кинофестиваля. Мероприятие открылось показом исторической драмы «Жанна Дюбарри», главную роль в которой исполнил известный актёр Джонни Депп.
Конечно, кинофестиваль посетил и сам Депп. После показала ленты все завалили актёра овациями в течение семи минут. Джонни еле сдерживал эмоции и чуть не расплакался. Для режиссёра ленты Майвенн момент тоже был эмоциональным.
Деппа, прибывшего в Канны, приветствовали тысячи поддерживающих фанатов, которые несли плакаты в поддержку актёра.
Видео доступно на YouTube-канале FrankValchiria. Права на видео принадлежат FrankValchiria.
В фильме рассказывается история о жизни, взлёте и падении одной из самых влиятельных женщин Франции, последней фаворитке короля Людовика XV Жанне Вобернье, более известной как Жанна Дюбарри. Джонни Депп сыграл в картине Людовика XV.
Когда именно картина доберётся до кинотеатров России, пока неизвестно, но она выйдет в стране официально.
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