Сериал «Эхо» про глухую героиню Marvel выйдет в ноябре
Поделиться
Marvel Studios объявила дату выхода сериала «Эхо». Все эпизоды шоу выйдут сразу в Disney+ 29 ноября. Обычно в сервис эпизоды выкладывают частями, однако в этом случае Disney решила сделать исключение.
Майя Лопес, известная как Эхо, впервые появилась в сериале «Соколиный глаз». Она — бывший лидер мафии Траксьют и глухая спортсменка, мастер боевых искусств, которая способна идеально копировать движения другого человека.
Роль Эхо исполняет актриса Алаква Кокс. Шоу про героиню примечательно тем, что в нём также появятся Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса, Винсент Д'Онофрио в образе Кингпина и другие герои.
После событий сериала «Соколиный глаз» Майя Лопес возвращается в родной город, где она должна примириться со своим прошлым, восстановить связь с индейскими корнями, и принять свою семью и местную общину.
Новый сезон «Локи» тоже в конце года!
Комментарии
- 17 мая 2023
-
11:08
-
10:33
-
09:51
-
09:29
-
08:55
-
08:35
- 16 мая 2023
-
22:15
-
21:31
-
20:54
-
20:33
-
20:08
-
19:47
-
19:16
-
19:00
-
18:38
-
17:58
-
17:46
-
17:20
-
16:45
-
16:27
-
16:03
-
15:39
-
15:23
-
15:08
-
14:41
-
14:11
-
13:36
-
13:11
-
12:48
-
12:23
-
12:17
-
11:48
-
11:20
-
10:47
-
10:06
Партнерский контент