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Сериал «Эхо» про глухую героиню Marvel выйдет в ноябре

Сериал «Эхо» про глухую героиню Marvel выйдет в ноябре
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Marvel Studios объявила дату выхода сериала «Эхо». Все эпизоды шоу выйдут сразу в Disney+ 29 ноября. Обычно в сервис эпизоды выкладывают частями, однако в этом случае Disney решила сделать исключение.

Майя Лопес, известная как Эхо, впервые появилась в сериале «Соколиный глаз». Она — бывший лидер мафии Траксьют и глухая спортсменка, мастер боевых искусств, которая способна идеально копировать движения другого человека.

Роль Эхо исполняет актриса Алаква Кокс. Шоу про героиню примечательно тем, что в нём также появятся Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса, Винсент Д'Онофрио в образе Кингпина и другие герои.

После событий сериала «Соколиный глаз» Майя Лопес возвращается в родной город, где она должна примириться со своим прошлым, восстановить связь с индейскими корнями, и принять свою семью и местную общину.
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