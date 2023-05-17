Четыре части «Индианы Джонса» появятся на Disney+ в конце месяца
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Disney объявила о выпуске всех частей «Индианы Джонса» в сервисе Disney+. Ленты станут доступны для просмотра 31 мая.
В сервис добавят фильмы«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Судя по всему, добавлением всех прошлых частей серии Disney хочет прорекламировать новую, пятую часть.
Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат Disney.
Пятая часть франшизы расскажет о противостоянии Джонса и бывшего нациста Юргена Воллера в исполнении Мадса Миккельсена. Снял ленту постановщик «Логана» Джеймс Мэнголд.
Премьера фильма состоится 30 июня, но не в России.
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