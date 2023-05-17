Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Четыре части «Индианы Джонса» появятся на Disney+ в конце месяца

Четыре части «Индианы Джонса» появятся на Disney+ в конце месяца
Комментарии

Disney объявила о выпуске всех частей «Индианы Джонса» в сервисе Disney+. Ленты станут доступны для просмотра 31 мая.

В сервис добавят фильмы«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Судя по всему, добавлением всех прошлых частей серии Disney хочет прорекламировать новую, пятую часть.

Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат Disney.

Пятая часть франшизы расскажет о противостоянии Джонса и бывшего нациста Юргена Воллера в исполнении Мадса Миккельсена. Снял ленту постановщик «Логана» Джеймс Мэнголд.

Премьера фильма состоится 30 июня, но не в России.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023