Четыре части «Индианы Джонса» появятся на Disney+ в конце месяца

Disney объявила о выпуске всех частей «Индианы Джонса» в сервисе Disney+. Ленты станут доступны для просмотра 31 мая.

В сервис добавят фильмы«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Судя по всему, добавлением всех прошлых частей серии Disney хочет прорекламировать новую, пятую часть.

Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат Disney.

Пятая часть франшизы расскажет о противостоянии Джонса и бывшего нациста Юргена Воллера в исполнении Мадса Миккельсена. Снял ленту постановщик «Логана» Джеймс Мэнголд.

Премьера фильма состоится 30 июня, но не в России.