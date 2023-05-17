Сборы российского фильма «Вызов» превысили 1,5 млрд рублей

Российский фильм «Вызов» покорил новую вершину — сборы ленты превысили 1,5 млрд рублей. На достижение этого результата картине потребовалось почти четыре недели.

«Вызов» показывает второй результат для отечественного проката в 2023 году после невероятно успешного «Чебурашки», собравшего более 6,7 млрд рублей. Наибольшую сумму ленте удалось собрать за первый уикенд — более 427 тыс. рублей. Затем сборы постепенно падали.

Фото: ЕАИС

«Вызов» рассказывает о том, как торакальный хирург Евгения Беляева должна подготовиться к космическому полёту, чтобы отправиться на МКС и спасти пострадавшего космонавта.

Евгению сыграла Юлия Пересильд. Вместе с ней в фильме снялись Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и другие. В ленте снялись и настоящие космонавты: Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.