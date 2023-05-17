Новую Mortal Kombat могут анонсировать на этой неделе

В последнее время в сети появляется всё больше информации про новую часть Mortal Kombat. Инсайдеры говорят, что тайтл получит цифру 1 в названии и выступит неким перезапуском. По словам тех же инсайдеров, анонс проекта должен состояться в мае — и, похоже, он действительно вскоре состоится.

Создатель франшизы Эд Бун опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором указал, что «эта неделя будет весёлой». Судя по всему, сегодня, завтра или в пятницу Mortal Kombat 1 официально анонсируют.

Фото: Twitter

Mortal Kombat 1 выйдет только на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch — PS4 и Xbox One останутся в стороне. Разработка ведётся только под новые консоли, а на Switch игру создаёт отдельная студия.

В игре ожидается богатый ростер из знакомых и приглашённых бойцов из других франшиз.