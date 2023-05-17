Небольшие студии охотнее работают с Россией на фоне ухода крупных кинокомпаний

В начале прошлого года свою деятельность в России приостановило множество крупных кинокомпаний, включая Paramount Pictures, Universal, Warner Bros. и многие другие. Несмотря на это, независимые студии продолжили работать в России и нашли в этом плюсы.

Уход крупных кинокомпаний с рынка дал мелким студиям и их проектам возможность развиваться. Дело в том, что компаниям просто не с кем конкурировать.

Российский рынок сейчас широко открыт, потенциал роста огромен, поэтому сотрудничать с ним очень заманчиво.

Среди заметных релизов, вышедших в России после начала прошлого года: боевик Гая Ричи «Переводчик», «Джон Уик 4» от студии Lionsgate, низкобюджетный слэшер «Винни-Пух: Кровь и мёд». На фоне отсутствия гигантов эти ленты стали в разы популярнее в стране.

В своём материале издание The Hollywood Reporter подчеркнуло, что существуют также различные обходные способы показы фильмов в России без ведения бизнеса с российской компанией — например, через офшорные фирмы. Так, Lionsgate продала «Джона Уика 4» мальтийской группе Unicorn Media.

Офшорные компании используются для преодоления разрыва между Голливудом и Россией, чтобы не подписывались прямые контракты, а западные компании, которые всё ещё хотят торговать с Россией, не портили свой имидж.

Несмотря на массу ограничений, в России всё же показывают некоторые картины от крупных кинокомпаний, правда, с небольшой задержкой в неделю или полторы. Дубляж у этих лент, само собой, не был записан официально.