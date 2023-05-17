Jagged Alliance 3 выйдет 14 июля: культовая тактика будет продаваться в России

THQ Nordic выпустила свежий трейлер Jagged Alliance 3, с которым наконец-то стала известна точная дата выхода продолжения культовой серии — выход на ПК состоится 14 июля и будет продаваться в России.

За разработку новой части отвечает студия Haemimont Games — она известна по трём частям Tropico (3, 4 и 5) и стратегии Surviving Mars. Свежий трейлер игры повествует обо всех особенностях и наполнении третьей части. Ветеранам франшизы ничего нового не покажут, а вот новичкам ролик хорошо объясняет основы.

«На что похож игровой процесс?», «Сосредоточена ли игра на тактике или стратегии?», «Существует ли система крафта?» И многое-многое другое… Скорее смотрите трейлер и найдите ответы, которые хотели узнать!

Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

Предзаказы в Steam стартуют сейчас. Вдобавок разработчики уже подтвердили, что работают над внедрением модификаций — их поддержка появится после выхода игры.

Коллекционное издание игры

Его оценили в 13 тыс. рублей — официально в России, правда, продавать не будут.