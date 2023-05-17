Jagged Alliance 3 выйдет 14 июля: культовая тактика будет продаваться в России

THQ Nordic выпустила свежий трейлер Jagged Alliance 3, с которым наконец-то стала известна точная дата выхода продолжения культовой серии — выход на ПК состоится 14 июля и будет продаваться в России.
За разработку новой части отвечает студия Haemimont Games — она известна по трём частям Tropico (3, 4 и 5) и стратегии Surviving Mars. Свежий трейлер игры повествует обо всех особенностях и наполнении третьей части. Ветеранам франшизы ничего нового не покажут, а вот новичкам ролик хорошо объясняет основы.
«На что похож игровой процесс?», «Сосредоточена ли игра на тактике или стратегии?», «Существует ли система крафта?» И многое-многое другое… Скорее смотрите трейлер и найдите ответы, которые хотели узнать!
Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.
Предзаказы в Steam стартуют сейчас. Вдобавок разработчики уже подтвердили, что работают над внедрением модификаций — их поддержка появится после выхода игры.
Коллекционное издание игры
Его оценили в 13 тыс. рублей — официально в России, правда, продавать не будут.
Фото: THQ Nordic
- 17 мая 2023
-
16:07
-
16:00
-
15:43
-
15:23
-
15:04
-
13:57
-
13:28
-
12:53
-
12:10
-
11:45
-
11:08
-
10:33
-
09:51
-
09:29
-
08:55
-
08:35
- 16 мая 2023
-
22:15
-
21:31
-
20:54
-
20:33
-
20:08
-
19:47
-
19:16
-
19:00
-
18:38
-
17:58
-
17:46
-
17:20
-
16:45
-
16:27
-
16:03
-
15:39
-
15:23
-
15:08
-
14:41