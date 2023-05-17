«Актёры вынуждены притворяться»: Джонни Депп не собирается возвращаться в Голливуд

В беседе с журналистам на Каннском кинофестивале знаменитый актёр Джонни Депп заявил, что он некоторое время осознавал и чувствовал, что Голливуд его бойкотирует. Актёра лишали ролей, а некоторые медийные персоны открыто осуждали его. Но со временем это ощущение ушло, потому что сейчас Голливуд Деппа никак не интересует.

Чувствую ли я сейчас бойкот? Нет, совсем нет. Я не чувствую, что Голливуд бойкотирует меня, потому что не думаю о Голливуде. Лично мне Голливуд больше не нужен.

Джонни отметил, что многие голливудские актёры сейчас не могут быть самими собой. По его словам, они вынуждены притворяться. Сам Депп заявил, что он давно на «другой стороне».

Я думаю, что это очень странное, забавное время, когда все хотят быть собой, но не могут — они должны подчиняться правилам. Я на другой стороне.

Депп также заявил, что всё, что фанаты читают о нём в СМИ, а также читали во время скандала с бывшей женой Эмбер Хёрд — «ужасно написанная художественная литература».