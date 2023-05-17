Арнольд Шварценеггер объяснил, почему комедию «Близнецы 2» никак не снимут
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Сиквел культовой комедии «Близнецы» с Арнольдом Шварценеггером и Денни Де Вито в главных ролях вряд ли выйдет в свет. В одном из новых интервью Шварценеггер не без грусти рассказал, что проект заморожен, потому что Джейсон Райтман, сын режиссёра оригинальной ленты Айвана Райтмана, не заинтересован в его реализации.
Джейсон Райтман буквально остановил разработку фильма, когда умер его отец. Айван очень хотел его снять. Я очень хотел в нём сняться. Дэнни Де Вито тоже очень хотел вернуться к своей роли.
Оригинальная комедия «Близнецы» вышла в 1988 году. Лента стала мировым хитом. При бюджете в $ 18 млн она заработала более $ 200 млн. В картине Де Вито и Шварценеггер играют братьев, которых вырастили в правительственной лаборатории и разлучили при рождении, но через десятилетия близнецы воссоединились. В сиквеле третьего брата должен был сыграть Эдди Мерфи.
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