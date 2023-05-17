Вышел первый большой трейлер фильма «Миссия невыполнима 7» с Томом Крузом

Paramount Pictures представила первый большой трейлер шпионского боевика «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1». В ролике показали массу кадров с диалогами главных героев и антагонистов, а также невероятно опасные трюки в исполнении Тома Круза и другой экшен.
Трейлер фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»
Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.
Съёмки ленты «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» длились почти два с половиной года и завершились только в конце апреля.
Седьмой фильм серии одновременно станет первым в дилогии «Миссия невыполнима: Смертельная расплата». Первая часть выйдет в кинотеатрах мира 12 июля, вторая — летом 2024 года. Ожидается, что это будет последнее появление Тома Круза в роли Итана Ханта.
- 17 мая 2023
-
17:05
-
17:02
-
16:41
-
16:19
-
16:07
-
16:00
-
15:43
-
15:23
-
15:04
-
13:57
-
13:28
-
12:53
-
12:10
-
11:45
-
11:08
-
10:33
-
09:51
-
09:29
-
08:55
-
08:35
- 16 мая 2023
-
22:15
-
21:31
-
20:54
-
20:33
-
20:08
-
19:47
-
19:16
-
19:00
-
18:38
-
17:58
-
17:46
-
17:20
-
16:45
-
16:27
-
16:03