Вышел первый большой трейлер фильма «Миссия невыполнима 7» с Томом Крузом

Paramount Pictures представила первый большой трейлер шпионского боевика «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1». В ролике показали массу кадров с диалогами главных героев и антагонистов, а также невероятно опасные трюки в исполнении Тома Круза и другой экшен.

Трейлер фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1»

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Съёмки ленты «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» длились почти два с половиной года и завершились только в конце апреля.

Седьмой фильм серии одновременно станет первым в дилогии «Миссия невыполнима: Смертельная расплата». Первая часть выйдет в кинотеатрах мира 12 июля, вторая — летом 2024 года. Ожидается, что это будет последнее появление Тома Круза в роли Итана Ханта.