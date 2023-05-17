Анонсирована большая презентация игр PlayStation — она пройдёт 24 мая

Sony анонсировала PlayStation Showcase — большую презентацию игр для PS5 и PlayStation VR2. Она пройдёт 24 мая в 23:00 мск и будет длиться больше часа.
Компания обещает показать главные хиты для своей консоли, как от своих ведущих партнёров, так и от внутренних студий. Не забудут и про независимых разработчиков — им тоже уделят внимание.
Слухов про мероприятие не так много: ожидается анонс ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater и первый геймплей Mortal Kombat 1, однако на этом всё. Остальное ожидаемо — это геймплей «Человека-паука 2» с анонсом даты выхода, первый показ мультиплеерной игры по The Last of Us и другие известные проекты.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation Play. Права на видео принадлежат SIE.
Презентация PlayStation откроет череду летних игровых шоу, которые пройдут уже в июне. Среди них Summer Game Fest, Microsoft и Ubisoft.
- 17 мая 2023
-
17:05
-
17:02
-
16:41
-
16:19
-
16:07
-
16:00
-
15:43
-
15:23
-
15:04
-
13:57
-
13:28
-
12:53
-
12:10
-
11:45
-
11:08
-
10:33
-
09:51
-
09:29
-
08:55
-
08:35
- 16 мая 2023
-
22:15
-
21:31
-
20:54
-
20:33
-
20:08
-
19:47
-
19:16
-
19:00
-
18:38
-
17:58
-
17:46
-
17:20
-
16:45
-
16:27
-
16:03