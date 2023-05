Анонсирована большая презентация игр PlayStation — она пройдёт 24 мая

Sony анонсировала PlayStation Showcase — большую презентацию игр для PS5 и PlayStation VR2. Она пройдёт 24 мая в 23:00 мск и будет длиться больше часа.

Компания обещает показать главные хиты для своей консоли, как от своих ведущих партнёров, так и от внутренних студий. Не забудут и про независимых разработчиков — им тоже уделят внимание.

Слухов про мероприятие не так много: ожидается анонс ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater и первый геймплей Mortal Kombat 1, однако на этом всё. Остальное ожидаемо — это геймплей «Человека-паука 2» с анонсом даты выхода, первый показ мультиплеерной игры по The Last of Us и другие известные проекты.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation Play. Права на видео принадлежат SIE.

Презентация PlayStation откроет череду летних игровых шоу, которые пройдут уже в июне. Среди них Summer Game Fest, Microsoft и Ubisoft.