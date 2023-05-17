Новую Mortal Kombat официально презентуют завтра

Создатель Mortal Kombat Эд Бун в своём «твиттере» недавно заявил, что официальная презентация новой части культового цикла файтингов состоится на этой неделе. А известный бывший инсайдер The Snitch, чья информация много раз подтверждалась, подчеркнул, что игру презентуют уже завтра. По его словам, студия NetherRealm покажет синематик-трейлер проекта.
Mortal Kombat 1 выйдет только на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch — PS4 и Xbox One останутся в стороне. Разработка ведётся только под новые консоли, а на Switch игру создаёт отдельная студия.
В игре ожидается богатый ростер из знакомых и приглашённых бойцов из других франшиз. По слухам, в первый платный набор дополнений войдут многие известные персонажи Warner Bros. Речь идёт в том числе о Миротворце из одноимённого сериала с Джоном Синой и Хоумлендере из «Пацанов».
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