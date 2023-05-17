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В Сеть слили новый геймплей и скриншоты российской игры «Смута»

В Сеть слили новый геймплей и скриншоты российской игры «Смута»
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Пользователь DTF под ником Sergey (GoodWin) Fedorcov слил 18 минут геймплея и скриншоты ранней версии российской игры «Смута». Sergey признался, что он получил эту фактуру благодаря подержанному ноутбуку, который он купил на крупной площадке объявлений.

По словам Sergey, эти скриншоты и игровой билд предназначены для инвесторов. Он отметил, что билд создан в марте или апреле этого года.

На скриншотах и видео из билда демонстрируются сюжетные сцены, игровой процесс и игровой интерфейс. В ролике не показали сражения — лишь перемещение по локациям и стелс.

Геймплей игры «Смута»

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Cyberia Limited.

Скриншоты игры «Смута»

Фото: Cyberia Limited

Фото: Cyberia Limited

Фото: Cyberia Limited

Фото: Cyberia Limited

Фото: Cyberia Limited

Фото: Cyberia Limited

Фото: Cyberia Limited

Фото: Cyberia Limited

Фото: Cyberia Limited

Фото: Cyberia Limited

Фото: Cyberia Limited

«Смута» выйдет на ПК, PS4 и Xbox One, а потом ожидается релиз на других платформах. Проект могут выпустить эксклюзивно для VK Play. Точная дата релиза пока неизвестна.

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