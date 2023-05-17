Певец The Weekend показал весь спектр эмоций от просмотра самых разных фильмов

Издание Vanity Fair опубликовало забавный ролик, в котором певец Эйбел The Weeknd Тесфайе в домашнем кинозале смотрит кино и демонстрирует от увиденного самые разные эмоции, параллельно уплетая попкорн. Знаменитый артист искренне смеётся над комедиями, испытывает откровенную скуку от мелодрам и пугается за просмотром мрачных триллеров и фильмов ужасов.

The Weekend смотрит фильмы

Видео доступно на YouTube-канале Vanity Fair. Права на видео принадлежат Vanity Fair.

Недавно The Weekend сменил псевдоним на своё настоящее имя — теперь певец будет выпускать все свои песни и альбомы как Эйбел Тесфайе.

HBO опубликовала новый трейлер сериала «Идол», главные роли в котором сыграли певец Эйбел The Weeknd Тесфайе и Лили-Роуз Депп — дочь Джонни Деппа. Шоу стартует уже 4 июня в онлайн-кинотеатре Max, в первый сезон войдёт шесть эпизодов.