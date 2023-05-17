Актёр Николас Кейдж появится в игре Dead by Daylight

Знаменитого голливудского актёра Николаса Кейджа добавят в асимметричный многопользовательский слэшер-хоррор Dead by Daylight. Об этом Behaviour Interactive рассказала в официальном «твиттере» игры, представив небольшой тизер этой коллаборации. Авторы обещают раскрыть все подробности 5 июля.
Пока неизвестно, какая роль в игре будет отведена Кейджу. Скорее всего, он станет одним из играбельных персонажей.
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Behaviour Interactive.
Кинокомпания Vendome Pictures запустила в производство продолжение криминальной драмы «Оружейный барон». К главной роли в сиквеле вернётся Николас Кейдж, который сыграет постаревшего эмигранта из СССР Юрия Орлова, занимающегося торговлей оружием. Сюжет второй части посвятят сыну главного героя Антону, которого сыграет Билл Скарсгард («Джон Уик 4»).
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