Актёр Николас Кейдж появится в игре Dead by Daylight

Знаменитого голливудского актёра Николаса Кейджа добавят в асимметричный многопользовательский слэшер-хоррор Dead by Daylight. Об этом Behaviour Interactive рассказала в официальном «твиттере» игры, представив небольшой тизер этой коллаборации. Авторы обещают раскрыть все подробности 5 июля.

Пока неизвестно, какая роль в игре будет отведена Кейджу. Скорее всего, он станет одним из играбельных персонажей.

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Behaviour Interactive.

Кинокомпания Vendome Pictures запустила в производство продолжение криминальной драмы «Оружейный барон». К главной роли в сиквеле вернётся Николас Кейдж, который сыграет постаревшего эмигранта из СССР Юрия Орлова, занимающегося торговлей оружием. Сюжет второй части посвятят сыну главного героя Антону, которого сыграет Билл Скарсгард («Джон Уик 4»).