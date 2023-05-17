Вышел трейлер автомобильного шоу Downey’s Dream Cars с Робертом Дауни-младшим

HBO Max презентовал трейлер документального автомобильного шоу Downey’s Dream Cars с Робертом Дауни-младшим в главной роли.

В шоу покажут, как знаменитый актёр с помощью профессиональных механиков переделают шесть классических автомобилей из коллекции артиста. Задача: сделать машины более экономичными и экологичными. Downey’s Dream Cars выйдет в HBO Max 22 июня.

Трейлер Downey’s Dream Cars

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO Max.

Недавно продюсер и жена Роберта Дауни-младшего — Сьюзан Дауни — вместе со своим партнёром-продюсером Амандой Баррелл подтвердили, что «Шерлок Холмс 3» для них самый приоритетный проект.

«Шерлок Холмс 3» анонсировали ещё в 2018 году с запланированной датой выхода на Рождество 2020 года. В марте 2019-го премьеру перенесли на 2021-й. Но фильм пока так и не запустили в производство. На этой неделе Декстер Флетчер, который был назначен режиссёром фильма, сказал, что лента пока не находится в разработке. Постановщик добавил, что он не «знает, насколько проект интересен Дауни-младшему».