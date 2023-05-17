В «Телеграме» появляется много новых каналов на русском языке

Количество русскоязычных каналов в «Телеграме» с 2021 года выросло более чем в два раза — с 300 тыс. до 700 тыс. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование проекта TGStat.

По данным TGStat, в русскоязычном «Телеграме» уже больше 700 тыс. каналов. Конкуренция за внимание пользователя чрезвычайно большая, что, безусловно влияет, и на охваты типичного канала.

Аналитик отмечают, что в 2021-м лишь треть опрошенных были подписаны более чем на 25 каналов. А в 2023-м доля таких пользователей составляет уже почти половину. Каждый четвёртый пользователь «Телеграма» подписан больше чем на 50 каналов.

В 2021 году доля читателей микроблогов друзей и близких в мессенджере составляла 27%. А в 2023-м она достигла отметки 45%. А доля подписчиков на рабочие каналы для сотрудников различных компаний пользователей в «Телеграме» увеличилась с 13% до 19%.