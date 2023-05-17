Вышел насыщенный геймплеем релизный трейлер Diablo 4 — под песню Билли Айлиш

Blizzard презентовала релизный трейлер ролевого слэшера Diablo 4. В ролике под песню Билли Айлиш You Should See Me In A Crown показали массу геймплейных кадров за всех персонажей — много эпизодов как на самых разных локациях, а также битвы с боссами.
Релизный трейлер Diablo 4
Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Diablo.
Недавно игроки обратили внимание на информацию о внутриигровом магазине в Diablo 4, которую опубликовали на своём сайте разработчики из Blizzard.
Как выяснилось, в игре появится система, которая будет отслеживать манеру прохождения для того, чтобы предложить наиболее интересные варианты для микротранзакций. Некоторые геймеры уже выразили протест против подобной политики Blizzard. Недовольство вызвали и высокие цены на внутриигровые предметы, которые нельзя получить без доната.
Diablo 4 выйдет 2 июня на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series и Xbox One.
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