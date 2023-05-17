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Завтра выйдет первый трейлер новой Mortal Kombat

Завтра выйдет первый трейлер новой Mortal Kombat
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NetherRealm Studios презентовала ещё один тизер анонса новой части Mortal Kombat. Авторы в нём официально анонсировали презентацию игры — она намечена на завтра на 16:00 по московскому времени.

Тизер новой части Mortal Kombat

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат NetherRealm Studios.

Mortal Kombat 1 выйдет только на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch — PS4 и Xbox One останутся в стороне. Разработка ведётся только под новые консоли, а на Switch игру создаёт отдельная студия.

В игре ожидается богатый ростер из знакомых и приглашённых бойцов из других франшиз. По слухам, в первый платный набор дополнений войдут многие известные персонажи Warner Bros. Речь идёт в том числе о Миротворце из одноимённого сериала с Джоном Синой и Хоумлендере из «Пацанов».

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