Blizzard анонсировала первый за четыре года BlizzCon

Blizzard объявила, что в этом году BlizzCon пройдёт в период с 3 по 4 ноября. Это первое офлайн-мероприятие компании за последние четыре года. Оно состоится в конференц-центре Анахайма в США в штате Калифорния.

Программу мероприятия организаторы пока не объявили, но отметили, что посетителей и зрителей в онлайне ждут различные трансляции, презентации, встречи с авторами игр и конкурсы. Blizzard обещает раскрыть все подробности в июне.

Мы вернёмся с более подробной информацией о шоу в следующем месяце, включая информацию о билетах и косплее, и раскроем другие подробности.

В честь анонса Blizzard презентовала яркий ролик с кадрами с прошлых фестивалей BlizzCon.

Трейлер BlizzCon 2023

Видео доступно на YouTube-канале Blizzard Entertainment. Права на видео принадлежат Blizzard Entertainment.

Последний BlizzCon в офлайн-формате прошёл в 2019 году. В 2020-м фестиваль был отменён из-за пандемии COVID-19. В 2021-м ивент провели в онлайн-формате. А в 2022-м его Blizzard решила не проводить.