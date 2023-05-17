Blizzard анонсировала первый за четыре года BlizzCon

Blizzard объявила, что в этом году BlizzCon пройдёт в период с 3 по 4 ноября. Это первое офлайн-мероприятие компании за последние четыре года. Оно состоится в конференц-центре Анахайма в США в штате Калифорния.
Программу мероприятия организаторы пока не объявили, но отметили, что посетителей и зрителей в онлайне ждут различные трансляции, презентации, встречи с авторами игр и конкурсы. Blizzard обещает раскрыть все подробности в июне.
Мы вернёмся с более подробной информацией о шоу в следующем месяце, включая информацию о билетах и косплее, и раскроем другие подробности.
В честь анонса Blizzard презентовала яркий ролик с кадрами с прошлых фестивалей BlizzCon.
Трейлер BlizzCon 2023
Видео доступно на YouTube-канале Blizzard Entertainment. Права на видео принадлежат Blizzard Entertainment.
Последний BlizzCon в офлайн-формате прошёл в 2019 году. В 2020-м фестиваль был отменён из-за пандемии COVID-19. В 2021-м ивент провели в онлайн-формате. А в 2022-м его Blizzard решила не проводить.
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