Новый клип из «Человека-паука: Через вселенные 2» посвятили Майлзу и Гвен

Sony поделилась новым видео, которое посвящено Майлзу и Гвен — главным героям мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». В ролике показали, как супергерои перемещаются на паутинах по городу и параллельно общаются.

Видео, посвящённое Гвен и Майлзу из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2»

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

«Человек-паук: Через вселенные 2» расскажет о новых приключениях Майлза Моралеса, Гвен Стейси и других вариациях Человека-паука. Мультфильм обещает стать интересным, трагичным и захватывающим одновременно.

Премьера мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2» состоится 2 июня 2023 года, а третья часть должна выйти в прокат меньше чем через год — 29 марта 2024 года.