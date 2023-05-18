Take-Two открыто намекнула на дату выхода GTA 6

Take-Two в свежем квартальном отчёте открыто намекнула на дату выхода GTA 6 — боевик Rockstar может выйти с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года. Достоверные слухи и инсайды уже давненько сообщали про планы выпустить игру осенью 2024 года.

Конгломерат отмечает, что в следующем финансовом году как раз планирует достигнуть рекордной выручки в $ 8 млрд (или более) благодаря «выходу сразу нескольких очень громких блокбастеров». В прошедшем году Take-Two заработала чуть больше $ 5 млрд.

Сама Rockstar подтвердила существование новой GTA уже какое-то время назад, а затем случилась масштабная утечка. Среди деталей: местом действия станет современный Вайс-Сити, главных героев будет двое, а сама игра удивит геймплейными возможностями.