Джеки Чан может сняться в продолжении фильма «Каратэ-пацан» — DiscussingFilm

По информации источников издания DiscussingFilm, Джеки Чан ведёт переговоры о возвращении во франшизу «Каратэ-пацан». Придут ли в итоге стороны к соглашению, пока что трудно сказать.

Сюжет второй части продолжит события оригинала и расскажет об американском мальчишке, победившем в соревнованиях по кунг-фу, и пожилом мастере, помогавшем ему в этом непростом деле.

В первом фильме Джеки Чан как раз играл пожилого мастера Ханя, а Джейден Смит, сын Уилла Смита, исполнил роль Дрея Паркера.

Режиссёром второй части выступит Джонатан Энтвистл, известный работой над сериалами «Мне это не нравится» и «Конец грёбаного мира».

Даты выхода у новой части «Каратэ-пацана» пока что нет. Неизвестно и то, когда начнутся съёмки.