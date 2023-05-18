Джеки Чан может сняться в продолжении фильма «Каратэ-пацан» — DiscussingFilm
Поделиться
По информации источников издания DiscussingFilm, Джеки Чан ведёт переговоры о возвращении во франшизу «Каратэ-пацан». Придут ли в итоге стороны к соглашению, пока что трудно сказать.
Сюжет второй части продолжит события оригинала и расскажет об американском мальчишке, победившем в соревнованиях по кунг-фу, и пожилом мастере, помогавшем ему в этом непростом деле.
В первом фильме Джеки Чан как раз играл пожилого мастера Ханя, а Джейден Смит, сын Уилла Смита, исполнил роль Дрея Паркера.
Режиссёром второй части выступит Джонатан Энтвистл, известный работой над сериалами «Мне это не нравится» и «Конец грёбаного мира».
Даты выхода у новой части «Каратэ-пацана» пока что нет. Неизвестно и то, когда начнутся съёмки.
О том, какие трудности переживает Голливуд
Комментарии
- 18 мая 2023
-
08:44
-
00:06
- 17 мая 2023
-
21:50
-
21:28
-
20:54
-
20:23
-
19:58
-
19:37
-
19:07
-
18:38
-
18:13
-
17:43
-
17:05
-
17:02
-
16:41
-
16:19
-
16:07
-
16:00
-
15:43
-
15:23
-
15:04
-
13:57
-
13:28
-
12:53
-
12:10
-
11:45
-
11:08
-
10:33
-
09:51
-
09:29
-
08:55
-
08:35
- 16 мая 2023
-
22:15
-
21:31
-
20:54
Партнерский контент