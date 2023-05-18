Реалити-шоу «Игра в кальмара» от Netflix выйдет в ноябре

Netflix объявил, что реалити-шоу «Игра в кальмара», основанное на одном из самых популярных сериалов в истории, выйдет в ноябре. Точная дата станет известна позже.

Напомним, Squid Game: The Challenge представляет собой реалити-шоу с участием 456 игроков, соревнующихся за денежный приз в размере $ 4,56 млн — крупнейший денежный приз для подобных проектов.

В проект войдёт десять частей. В каждой из них участники будут соревноваться в играх, вдохновлённых сериалом, а также в нескольких новых играх, созданных специально для проекта.

Съёмочный процесс реалити-шоу завершился ещё в начале года, после чего участники проекта обвинили Netflix в мошенничестве, наплевательском отношении к себе и многом другом. Компания всё отрицала.