Реалити-шоу «Игра в кальмара» от Netflix выйдет в ноябре
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Netflix объявил, что реалити-шоу «Игра в кальмара», основанное на одном из самых популярных сериалов в истории, выйдет в ноябре. Точная дата станет известна позже.
Напомним, Squid Game: The Challenge представляет собой реалити-шоу с участием 456 игроков, соревнующихся за денежный приз в размере $ 4,56 млн — крупнейший денежный приз для подобных проектов.
В проект войдёт десять частей. В каждой из них участники будут соревноваться в играх, вдохновлённых сериалом, а также в нескольких новых играх, созданных специально для проекта.
Съёмочный процесс реалити-шоу завершился ещё в начале года, после чего участники проекта обвинили Netflix в мошенничестве, наплевательском отношении к себе и многом другом. Компания всё отрицала.
Компания не стала соглашаться с обвинениями
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