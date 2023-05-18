Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Продолжение фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд» начнут снимать осенью

Продолжение фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд» начнут снимать осенью
Комментарии

Издание Collider сообщило, что съёмочный процесс продолжения фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд» стартует осенью, однако точная дата пока неизвестна. Её назовут позже, ближе к производству.

О чём расскажет сиквел, ещё не сообщалось. Вероятно, в продолжении будет ещё больше кровавых моментов и нелепых ситуаций.

Сюжет первой части рассказывал о том, как компания девушек приезжает на выходные в Стоакровый лес. Их отдых прерывают кровожадные Винни и Пятачок, которые разочаровались предательством Кристофера Робина и возненавидели людей.

«Винни-Пух: Кровь и мёд» получил отрицательные оценки, однако стал кассовым хитом. Фильм официально вышел даже в кинотеатрах России. Продолжение тоже получит официальный релиз в стране.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023