Продолжение фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд» начнут снимать осенью
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Издание Collider сообщило, что съёмочный процесс продолжения фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд» стартует осенью, однако точная дата пока неизвестна. Её назовут позже, ближе к производству.
О чём расскажет сиквел, ещё не сообщалось. Вероятно, в продолжении будет ещё больше кровавых моментов и нелепых ситуаций.
Сюжет первой части рассказывал о том, как компания девушек приезжает на выходные в Стоакровый лес. Их отдых прерывают кровожадные Винни и Пятачок, которые разочаровались предательством Кристофера Робина и возненавидели людей.
«Винни-Пух: Кровь и мёд» получил отрицательные оценки, однако стал кассовым хитом. Фильм официально вышел даже в кинотеатрах России. Продолжение тоже получит официальный релиз в стране.
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