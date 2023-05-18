В России закрываются сервисные центры Apple

По информации газеты «Известия», в России с начала года прекратило работу уже несколько авторизованных сервисных центров Apple. На официальном сайте компании указано, что устройства больше не принимаются на обслуживание, а вся сданная техника будет выдана владельцам.

Так, в Москве закрылся АСЦ McLabs, а в Санкт-Петербурге — офис B2X. Основатель и гендиректор АСЦ «Бробролаб» Дмитрий Кирьянов заявил, что прямые убытки компании после введения западных санкций и ухода Apple из России составляют 1,1 млн рублей в месяц.

Как отметил главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов, закрытие центров — вполне логичный процесс.

Процесс закрытия авторизованных сервисных центров — логичный и неудивительный. Существенная часть ремонтов и обращений перенеслась в «серую» зону. Ситуация с запчастями также нестабильна.

По словам источника «Известий», близкого к одному из IТ-дистрибьюторов, в ближайшее время могут закрыться и другие АСЦ Apple.