Экс-полицейские получили от 5 до 11 лет тюрьмы за взятки на съёмках сериала «Чикатило»

Летом прошлого года продюсер сериала «Чикатило» Дмитрий Большаков получил пять с половиной лет колонии за взятки полицейским, чтобы они перекрывали улицы в Москве для съёмок шоу. Полицейские, которые взяли деньги в размере более 1 млн рублей, тоже получили наказание.
По данным газеты «Ведомости», суд Москвы вынес им обвинительный приговор. Первому, экс-заместителю начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД Сергею Кулишову назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 млн рублей. Его подчинённый Виталий Фокин получил 11 лет строгого режима со штрафом 2 млн рублей.
Отмечается, что всего следствие возбудило три уголовных дела, связанных со съёмками сериала «Чикатило», а разбирательство в трёх судах столицы было связано с разными местами совершения преступления.
Как выяснило следствие, полицейские получали от Большакова взятки за перекрытие движения в нескольких районах Москвы для обеспечения съёмочного процесса сериала «Чикатило». Движение перекрывалось в том числе в центре Москвы: в районе Арбата, в Тимирязевском районе и других местах.
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