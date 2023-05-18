Режиссёр «Форсажа 10» — о будущем франшизы: давайте посмотрим, что будет дальше

Изначально рассчитывалось, что 10-я и 11-я части «Форсажа» завершат франшизу и поставят в ней точку. После этого исполнитель роли Доминика Торетто Вин Дизель рассказал, что также выйдет и 12-я часть.

Недавно постановщик «Форсажа 10» Луи Летерье в интервью изданию Entertainment Weekly высказался на тему бесконечных сиквелов, которые никак не радуют фанатов, а лишь продолжают франшизы. По мнению Летерье, главное — вовремя остановиться.

Давайте посмотрим, что получится из этого. В этой франшизе прекрасно то, что зрители дарили свою любовь, а затем франшиза продолжала расти и дарила любовь в ответ. Не стоит постоянно пичкать людей чем-то, а лучше дать то, что они любят. Так что давайте посмотрим, что будет дальше.

Также режиссёр подчеркнул, что 11-я часть будет очень эмоциональной. Настолько, что люди не будут ожидать этого.

Как фанату вам понравится концовка, и вы будете плакать. Вторая часть будет печальной. Это будет прекрасно, и я так счастлив, что работаю с этим.

«Форсаж 10» расскажет, как Доминик Торетто столкнётся с новым врагом по имени Данте, который будет угрожать всей его семье. Премьера фильма во всём мире состоится 17 мая, а до России картина неофициально доберётся уже 25-го числа.