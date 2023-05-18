В одном из штатов США полностью запретят TikTok

После долгих обсуждений это всё же случилось. СМИ сообщили, что Монтана, один из штатов США, запретил использование приложения TikTok. Это первый штат, выступивший с подобным запретом.

Сообщается, что запрет подписал губернатор Монтаны Грег Джанфорте. Он сделал это, чтобы защитить граждан от предполагаемого сбора разведданных Китаем. Те граждане, которые пользуются приложением сейчас, никак не будут наказаны.

Чтобы защитить личные данные жителей Монтаны от Коммунистической партии Китая, я запретил TikTok в штате.

Изменения по поводу TikTok вступят в силу с 1 января 2024 года. С этого момента в Монтане запретят магазинам приложений Google Play и App Store предлагать скачивать TikTok, а гражданам будет запрещено им пользоваться.