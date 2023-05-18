«Это потрясающе». Фанаты в восторге от тизера фильма по игре Five Nights At Freddy's

Вчера вышел тизер экранизации игры Five Nights At Freddy's. Судя по всему, ажиотаж у фильма есть, а аудитория приняла первый взгляд отлично — ролик показывает впечатляющие цифры.
Так, у тизера уже более 11 млн просмотров и почти 940 тыс. лайков при 15 тыс. дизлайках. Это отличные результаты для ролика подобного калибра — тизера экранизации небольшой хоррор-игры.
Фото: YouTube
В комментариях можно увидеть множество хвалебных слов о самом тизере и о франшизе в целом. Ролик называют интересным, а фильм — многообещающим.
Тот факт, что всё начиналось как простая инди-игра от человека, пытающегося прокормить свою семью, просто поразителен. Показывает, что самые большие достижения начинаются с малого.
Независимо от того, каким получится фильм, я просто горжусь тем, что этот инди-хоррор зашёл так далеко.
Чертовски здорово видеть, как далеко продвинулась Five Nights At Freddy's. Я опробовал игру, когда мне было 11 лет, ещё в 2014 году, и сейчас, в 20 лет, я с нетерпением жду возможности увидеть её на большом экране.
Это потрясающе. Тизер действительно превзошёл мои ожидания, и я уверен, что он превзошёл ожидания всех остальных.
Сюжет ленты расскажет о том, как обычный мужчина устроился охранником в детскую пиццерию Freddy Fazbear's Pizza. Майк спокойно начинает работать, ничего не подозревая, однако со временем понимает, что столкнулся с жуткими аниматрониками, которые хотят убить его.
Премьера картины в кинотеатрах и в сервисе Peacock состоится 27 октября, но до России картина вряд ли доберётся.
Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.
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