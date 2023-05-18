Нейросети ChatGPT и Sage не справились с экзаменом по истории

Нейросети ChatGPT и Sage не смогли сдать вузовский экзамен по истории на «отлично». Об этом ТАСС рассказала пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ). Отмечается, что оба чат-бота пока не способны воспринимать нюансы языков разных эпох, а также они заполняют «пробелы в знаниях» несуществующими фактами.

Представители вуза отмечают, что «на вопросы, связанные с использованием устойчивой общей научной терминологии, давались вполне хорошие ответы». Но со сложным гуманитарным материалом нейросети не справляются.

«Экзамен» для нейросетей провёл доцент кафедры истории России УрФУ Михаил Киселёв. Он назвал нейросети «студентом-импровизатором» и поставил им по итогам испытаний тройку.

Там, где материал имеет однозначные ответы, нейросеть отвечает нормально, адекватно, но в остальном она имитирует самостоятельные рассуждения, и здесь начинаются проблемы, потому что она может просто выдумывать факты, несуществующие работы или авторов.

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