Новая Mortal Kombat анонсирована: трейлер, дата выхода, детали
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WB Games и NetherRealm анонсировали Mortal Kombat 1 — новый перезапуск файтинга. Игра выйдет уже 19 сентября, но покупатели премиального издания смогут начать игру на 5 дней раньше, 14 сентября.
Подтверждённые персонажи: Скорпион, Лю Канг, Саб-Зиро, Рейден, Кун Лао, Китана, Милена, Шанг Цунг и Джонни Кейдж. Остальных представят ближе к выходу. Также обещают игру в офлайне и добавление кроссплея и кросспрогресса, но это случится уже после запуска игры.
Сюжетно игра одновременно перезапускает вселенную и продолжает Mortal Kombat 11, где в финале сюжетного дополнения Aftermath Лю Канг перезапускает мир. Новый мир — тот, что создали в MK11.
В состав премиального издания, помимо раннего доступа к игре, включают:
- шесть новых персонажей — их будут добавлять после релиза игры;
- шесть камео-скинов — первым станет Джонни Кейдж со внешностью Жан-Клода Ван Дамма.
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