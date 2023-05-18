Вышел первый трейлер «Убийц цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро

Paramount Pictures представила первый трейлер фильма «Убийцы цветочной луны» великого режиссёра Мартина Скорсезе. В картине главные роли играют Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

Тизер-трейлер фильма «Убийцы цветочной луны»

Видео доступно на YouTube-канале UIP South Africa. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского города Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Картина выйдет в кинотеатральный прокат 20 октября, а мировая премьера состоится на проходящем сейчас Каннском кинофестивале. Сам Леонардо Ди Каприо назвал будущий фильм настоящим шедевром.