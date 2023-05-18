Вышел первый трейлер «Убийц цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро

Paramount Pictures представила первый трейлер фильма «Убийцы цветочной луны» великого режиссёра Мартина Скорсезе. В картине главные роли играют Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.
Тизер-трейлер фильма «Убийцы цветочной луны»
Видео доступно на YouTube-канале UIP South Africa. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.
События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского города Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.
Картина выйдет в кинотеатральный прокат 20 октября, а мировая премьера состоится на проходящем сейчас Каннском кинофестивале. Сам Леонардо Ди Каприо назвал будущий фильм настоящим шедевром.
- 18 мая 2023
-
17:55
-
17:30
-
16:55
-
16:26
-
16:01
-
15:52
-
15:23
-
14:50
-
13:56
-
13:17
-
12:58
-
12:07
-
11:39
-
10:47
-
09:59
-
09:38
-
09:07
-
08:44
-
00:06
- 17 мая 2023
-
21:50
-
21:28
-
20:54
-
20:23
-
19:58
-
19:37
-
19:07
-
18:38
-
18:13
-
17:43
-
17:05
-
17:02
-
16:41
-
16:19
-
16:07
-
16:00