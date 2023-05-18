Главный герой фильма «Борат» попал в ремейк Resident Evil 4
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Главный герой дилогии трэш-комедий «Борат», которого сыграл Саша Барон Коэн, очутился в ремейке Resident Evil 4. Ролик, в котором Борат бродит по локациям хоррор-экшена, создал пользователь YouTube под ником eli_handle_b․wav.
В ролике Борат гуляет по деревне, потом он попадает в замок и восторгается его убранством, после этого он общается с торговцем и встречает очаровательную Аду Вонг и Эшли Грэм.
Борат в ремейке Resident Evil 4
Видео доступно на YouTube-канале eli_handle_b․wav. Права на видео принадлежат eli_handle_b․wav.
Известная хакерша EMPRESS недавно объявила о полноценном взломе Resident Evil 4. Девушка в очередной раз смогла обойти последнюю версию антипиратской защиты Denuvo в ремейке культовой игры — на это ей понадобилось всего лишь восемь дней.
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