Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Главный герой фильма «Борат» попал в ремейк Resident Evil 4

Главный герой фильма «Борат» попал в ремейк Resident Evil 4
Комментарии

Главный герой дилогии трэш-комедий «Борат», которого сыграл Саша Барон Коэн, очутился в ремейке Resident Evil 4. Ролик, в котором Борат бродит по локациям хоррор-экшена, создал пользователь YouTube под ником eli_handle_b․wav.

В ролике Борат гуляет по деревне, потом он попадает в замок и восторгается его убранством, после этого он общается с торговцем и встречает очаровательную Аду Вонг и Эшли Грэм.

Борат в ремейке Resident Evil 4

Видео доступно на YouTube-канале eli_handle_b․wav. Права на видео принадлежат eli_handle_b․wav.

Известная хакерша EMPRESS недавно объявила о полноценном взломе Resident Evil 4. Девушка в очередной раз смогла обойти последнюю версию антипиратской защиты Denuvo в ремейке культовой игры — на это ей понадобилось всего лишь восемь дней.

Материалы по теме
Хакерша Empress взломала ремейк Resident Evil 4
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023