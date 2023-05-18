Главный герой фильма «Борат» попал в ремейк Resident Evil 4

Главный герой дилогии трэш-комедий «Борат», которого сыграл Саша Барон Коэн, очутился в ремейке Resident Evil 4. Ролик, в котором Борат бродит по локациям хоррор-экшена, создал пользователь YouTube под ником eli_handle_b․wav.

В ролике Борат гуляет по деревне, потом он попадает в замок и восторгается его убранством, после этого он общается с торговцем и встречает очаровательную Аду Вонг и Эшли Грэм.

Борат в ремейке Resident Evil 4

Видео доступно на YouTube-канале eli_handle_b․wav. Права на видео принадлежат eli_handle_b․wav.

Известная хакерша EMPRESS недавно объявила о полноценном взломе Resident Evil 4. Девушка в очередной раз смогла обойти последнюю версию антипиратской защиты Denuvo в ремейке культовой игры — на это ей понадобилось всего лишь восемь дней.