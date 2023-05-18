Авторы Hogwarts Legacy вырезали из игры систему репутации

Датамайнер под ником GrandTheftDiamonds обнаружил в коде игры Hogwarts Legacy упоминание системы репутации. Судя по всему, авторы планировали её добавить в приключение, но в итоге почему-то от неё отказались.
Напомним, в новой игре по «Гарри Поттеру» игроков никак не наказывают за использование запрещённых заклятий и других нарушений. Но в файлах игры нашлись упоминания очков факультетов магической школы, которые описываются в книгах Джоан Роулинг.
По заверению датамайнера, применение заклинания «Авада Кедавра» должно было лишать игроков 100 очков факультета школы. А заклятие «Империус» и другие подобные должны были лишать 50 очков как факт вымогательства. А за хулиганство игра могла бы отнять 25 очков.
За факт успешного обучения игрок мог получать 10 очков за каждое, а за участие в клубах — пять. Ещё GrandTheftDiamonds уверяет, что в игру изначально планировали добавить систему морали.
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