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Авторы Hogwarts Legacy вырезали из игры систему репутации

Авторы Hogwarts Legacy вырезали из игры систему репутации
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Датамайнер под ником GrandTheftDiamonds обнаружил в коде игры Hogwarts Legacy упоминание системы репутации. Судя по всему, авторы планировали её добавить в приключение, но в итоге почему-то от неё отказались.

Напомним, в новой игре по «Гарри Поттеру» игроков никак не наказывают за использование запрещённых заклятий и других нарушений. Но в файлах игры нашлись упоминания очков факультетов магической школы, которые описываются в книгах Джоан Роулинг.

По заверению датамайнера, применение заклинания «Авада Кедавра» должно было лишать игроков 100 очков факультета школы. А заклятие «Империус» и другие подобные должны были лишать 50 очков как факт вымогательства. А за хулиганство игра могла бы отнять 25 очков.

За факт успешного обучения игрок мог получать 10 очков за каждое, а за участие в клубах — пять. Ещё GrandTheftDiamonds уверяет, что в игру изначально планировали добавить систему морали.

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