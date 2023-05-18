Венсан Кассель назначен на главную роль в фильме «Опера!»

Венсан Кассель («Чёрный лебедь», «Доберман») и Катерина Мурино («Казино Рояль») назначены на главные роли в музыкальном фильме «Опера!» стоимостью € 11 млн. Сообщается, что в проекте также задействованы знаменитые оперные певцы Мариам Баттистелли и Раме Лахай. А костюмы для проекта разработает знаменитый дом моды Dolce & Gabbana.
«Опера!» основан на современной версии знаменитого греческого мифа об Орфее и Эвридике и будет поставлен давними оперными партнёрами Давиде Ливермором и Паоло Геп Кукко.
Съёмки должны стартовать в начале июня и в основном будут проходить в Турине. В рамках своего участия Dolce & Gabbana проведёт эксклюзивный показ мод, на котором будут показаны исторические костюмы, которые будут фигурировать в фильме. Дата премьеры ленты пока неизвестна.
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