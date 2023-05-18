Новый сезон «Футурамы» получил точную дату выхода
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Hulu наконец объявил точную дату выхода продолжения культового мультсериала «Футурама». Шоу стартует в онлайн-кинотеатре Hulu с 24 июля. В нём всего будет 10 эпизодов. Авторы презентовали небольшой тизер, в нём показали несколько кадров из грядущего сезона.
Тизер нового сезона мультсериала «Футурама»
Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.
Над новым сезоном работают создатели шоу — Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Гроунинг. К своим ролям вернулись практически все актёры озвучки, включая Билли Уэста, Кэти Сагал, Фила Ламарра, Мориса Ламарша и Джона Ди Маджио.
«Футурама» сначала выходила с 1999 по 2003 год, а затем её возродили в 2010 году ещё на два сезона. Всего успели выпустить 124 эпизода в семи сезонах. Последняя на сегодня серия вышла в сентябре 2013 года.
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