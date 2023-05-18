Человек-паук в Сибири: вышел бесплатный российский комикс про супергероя

Российский художник и графический дизайнер Евгений Зубков и его команда опубликовали первый номер бесплатного веб-комикса «Северный-паук». Его можно прочитать в соцсети VK. Автор отметил, что работа над проектом отнимает массу ресурсов. Поэтому он просит финансовую поддержку у поклонников его творчества, чтобы следующие номера выходили быстрее.

Это только начало большой истории, и мне не терпится поделиться ею с вами. Однако создание комикса — это трудоёмкая работа целой команды. Если вы хотите поскорее увидеть продолжение, присоединяйтесь к поддержке проекта — оформите подписку в VK Donut. Взамен мы обещаем делиться рабочим процессом и показать вам новый выпуск раньше всех.

Первый номер комикса вышел при поддержке издательства «Терлецки Комикс». Этот комикс вырос из серии артов, которые Евгений начал публиковать ещё в прошлом году.