Авторы «Индианы Джонса 5» рассказали о съёмках картины и любви ко всей киносаге

Lucasfilm поделилась небольшим роликом, который посвящён грядущему приключению «Индиана Джонс и Колесо судьбы». В ролике исполнитель главной роли Харрисон Форд, режиссёр ленты Джеймс Мэнголд, продюсер Кэтлин Кеннеди и актриса Фиби Уоллер-Бридж признаются в любви к этой знаменитой кинофраншизе, вспоминая прошлые части цикла.
В видео, помимо авторов, показывают массу сцен из картины.
Ролик, посвящённый фильму «Индиана Джонс и Колесо судьбы»
Видео доступно на YouTube-канале Lucasfilm. Права на видео принадлежат Lucasfilm.
Джеймс Мэнголд отметил, что Форд и Инди — считай один и тот же человек. Кэтлин подчеркнула, что Харрисон любит этого героя так же сильно, как и зрители. Постановщик заявил, что они решили показать, насколько сильно изменился мир в конце 60-х, если сравнивать прошлые фильмы, события которых развивались в 30-х, 40-х и 50-х.
Форд также заявил, что после съёмок у него и его коллег было ощущение, что они сняли фильм, который действительно заслужили зрители.
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