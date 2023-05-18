Актёр Харрисон Форд получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

Легендарный голливудский актёр Харрисон Форд удостоился почётной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Награду артисту вручили перед мировой премьерой фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы». Церемония награждения прошла под бурные овации аудитории в Большом театре Люмьер. После награждения зрителям показали ролик с яркими моментами из фильмов, в которых снимался Форд.
Говорят, перед смертью вы видите, как ваша жизнь проносится перед вашими глазами. Я только что видел, как вся моя жизнь промелькнула передо мной.
Форд, еле сдерживая эмоции, признался, что он очень «рад и польщён», но у него есть новый фильм, который зрители обязаны посмотреть.
Сегодня Lucasfilm поделилась небольшим роликом, который посвящён грядущему приключению «Индиана Джонс и Колесо судьбы». В ролике исполнитель главной роли Харрисон Форд, режиссёр ленты Джеймс Мэнголд, продюсер Кэтлин Кеннеди и актриса Фиби Уоллер-Бридж признаются в любви к этой знаменитой кинофраншизе, вспоминая прошлые части цикла.
После премьеры в Каннах фильм начнут прокатывать по кинотеатрам мира с 30 июня, но не по России.
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