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Харрисон Форд получил шестиминутные овации за фильм «Индиана Джонс 5», актёр растрогался

Харрисон Форд получил шестиминутные овации за фильм «Индиана Джонс 5», актёр растрогался
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На Каннском кинофестивале показали пятую часть «Индианы Джонса». После показа ленты весь зал захлестнули овации, которые продлились шесть минут. На ситуацию очень эмоционально отреагировал Харрисон Форд, играющий Джонса.

Актёр еле сдерживал эмоции и немного всплакнул от происходящего. Он поблагодарил всех присутствующих и ещё больше растрогался.

Видео доступно на YouTube-канале The Sydney Morning Herald and The Age. Права на видео принадлежат The Sydney Morning Herald and The Age.

Пятая часть «Индианы Джонса» расскажет о противостоянии Джонса и бывшего нациста Юргена Воллера, который хочет изменить мир по своему усмотрению.

Лента выйдет в прокат 28 июня, однако официального проката в России не будет.

О съёмках ленты
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