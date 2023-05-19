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Первые впечатления критиков от «Индианы Джонса 5» оказались смешанными

Первые впечатления критиков от «Индианы Джонса 5» оказались смешанными
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На Каннском кинофестивали показали пятую часть «Индианы Джонса», а критики, оценившие ленту, поспешили поделиться своими впечатлениями от неё. Судя по всему, у ленты не всё в полном порядке.

На сайте Rotten Tomatoes фильм набрал всего 50% свежести. Стоит понимать, что пока своими впечатлениями поделились не все критики, поэтому рейтинг может измениться либо в худшую, либо в лучшую сторону.

Фото: Rotten Tomatoes

По мнению критиков, во многом ленту вытащил на себе Харрисон Форд — настолько он хорошо вновь вжился в образ Джонса. Также отмечают, что у фильма хороший экшен, а ещё он создаёт чувство приключения. Среди минусов отмечают слабый сюжет и то, что лента и близко не соответствует величию оригинальных лент.

То, что им удалось снять, классно бы смотрелось в качестве самостоятельного приключенческого фильма с участием какого-нибудь другого персонажа, но это недостойно героя с кнутом и в шляпе.
В конечном счёте это похоже на подделку бесценного сокровища: его форма и блеск могут показаться на первый взгляд убедительными, но чем дольше вы смотрите, тем более бросающимся в глаза становится убогое исполнение.

Также появились свежие рекламные ролики ленты, в которых можно увидеть новые кадры и послушать актёрский состав.

Видео доступно на YouTube-канале Lucaslifm. Права на видео принадлежат Disney.

Видео доступно на YouTube-канале Lucaslifm. Права на видео принадлежат Disney.

Лента выйдет 28 июня, но не в России.

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