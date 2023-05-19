Apple больше не в тройке лидеров по объёму импорта смартфонов в Россию

По информации газеты «Ведомости», Apple вылетела из тройки лидеров по объёму импорта смартфонов в Россию. Отмечается, что за первый квартал этого года в страну ввезли 700 тыс. iPhone, что на 30% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
В 2022 году компания на рынке была на уровне 14% и занимала третье место по объёму импорта среди всех брендов. Сейчас Apple занимает 11% рынка и пятое место.
Компанию с первого места сместила Xiaomi с 21% рынка (было импортировано 1,3 млн смартфонов за первый квартал года), а на втором месте расположилась Samsung с 14% рынка и 900 тыс. смартфонов.
Компании по объёму импорта смартфонов в Россию
- Xiaomi — 21% рынка, 1,3 млн смартфонов за первый квартал года.
- Samsung — 14% рынка, 900 тыс. смартфонов за первый квартал года.
- Honor — 11,3% рынка, 730 тыс. смартфонов за первый квартал года.
- Realme — 11% рынка, 710 тыс. смартфонов за первый квартал года.
- Apple — 11% рынка, 700 тыс. смартфонов за первый квартал года.
Несмотря на уменьшенное количество импорта, по числу используемых смартфонов компания всё ещё находится в тройке лидеров в России — на руках у граждан страны более 13 млн iPhone.
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