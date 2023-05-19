«Индиану Джонса 5» оценили хуже «Форсажа 10»

Две заметные ближайшие премьеры — «Индиана Джонс 5» и «Форсаж 10». При этом новая часть семейной киносаги, судя по всему, понравилась критикам больше, чем новая глава приключений Джонса.

На сайте Rotten Tomatoes у «Индианы Джонса 5» набралось 50% свежести, а у «Форсажа 10» рейтинг составляет 54%. Стоит отметить, что пятый «Индиана Джонс» собрал пока восемь рецензий, а у нового «Форсажа» рецензий почти 170.

Фото: Rotten Tomatoes

Фото: Rotten Tomatoes

Аналогичная ситуация на сайте Metacritic. У «Индианы Джонса 5» 51 балл из 100, а у новой части семейной киносаги 58 баллов из 100.

Фото: Metacritic

Фото: Metacritic

«Форсаж 10» уже начали показывать в кинотеатрах по всему миру, кроме России, а «Индиана Джонс 5» выйдет 30 июня, но до нашей страны картина также не доберётся из-за санкций.