В Steam раздают Metro: Last Light. Как забрать игру в России?
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В Steam стартовала раздача Metro: Last Light Complete Edition. Постапокалиптический шутер можно будет забрать до 25 мая включительно — таким образом разработчики проекта из студии 4A Games празднуют десятилетний юбилей игры.
К сожалению, в России её получить не так-то просто — страница проекта в Steam закрыта для российских аккаунтов. Однако мы вновь нашли простой и очень удобный способ, как проект можно добавить себе в библиотеку без каких-либо трудностей. Для этого необходимо:
- запустить Steam;
- найти в поиске Windows команду «Выполнить»;
- ввести steam://install/43160 и установить игру в нужную директорию. После этого игра автоматически добавится в ваш аккаунт в Steam.
Данный способ проверен редакцией «Чемпионата» — он не нарушает правил Steam.
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