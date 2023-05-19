Глава Warner Bros: онлайн-кинотеатры нужно объединить в бандлы с общей подпиской

Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав высказал своё мнение касательно будущего стриминговых сервисов. По словам топ-менеджера, крупным компаниям стоит подумать над объединением онлайн-кинотеатров в бандлы — таким образом, пользователи бы подписывались сразу на несколько сервисов по сниженной цене, что потенциально уменьшило бы отток аудитории.

Вполне очевидно, что, если мы объединим наши продукты в бандлы и начнём предлагать подписку сразу на несколько онлайн-сервисов за определённую цену, это будет отличное предложение для потребителя. Это наверняка уменьшит отток клиентов.

Заслав также отметил, что если компании не введут совместную подписку на свои сервисы, то «это сделают за них».

Наборы с подпиской сразу на несколько онлайн-кинотеатров действительно могут стать прибыльной идеей для крупных игроков на рынке. Многие пользователи цифровых сервисов не раз отмечали в опросах, что стриминговых платформ стало слишком много, из-за чего им приходится распределять бюджет в ту или иную сторону.