Эмма Стоун оказалась слишком дорогой актрисой для «Фантастической четвёрки» — инсайдер

Инсайдер Джефф Снейдер, который периодически делится данными о проектах Marvel и DC, рассказал, что Disney вела переговоры с Эммой Стоун об участии в «Фантастической четвёрке». К согласию стороны не пришли.
Как отметил Снейдер, за роль Сьюзан Шторм актриса хотела получить $ 20 млн. Disney посчитала эту сумму слишком большой, поэтому не стала сотрудничать с Эммой. В итоге компания может не связываться с известными актрисами и заключить контракт с менее известной личностью, которая обойдётся дешевле.
Снейдер также слышал, что Marvel хочет повременить с объявлением основного актёрского состава до июльского Comic-Con в Сан-Диего. В целом это звучит правдоподобно.
Напомним, Эмма Стоун уже работала с Marvel — она сыграла Гвен Стейси в двух частях «Нового Человека-паука».
Режиссёром «Фантастической четвёрки» выступит Мэтт Шекман, а Адам Драйвер претендует на роль Мистера Фантастика.
Премьеры ленты назначена на 14 февраля 2025 года, съёмочный процесс должен стартовать в начале 2024-го.
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