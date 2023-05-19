Эмма Стоун оказалась слишком дорогой актрисой для «Фантастической четвёрки» — инсайдер

Инсайдер Джефф Снейдер, который периодически делится данными о проектах Marvel и DC, рассказал, что Disney вела переговоры с Эммой Стоун об участии в «Фантастической четвёрке». К согласию стороны не пришли.

Как отметил Снейдер, за роль Сьюзан Шторм актриса хотела получить $ 20 млн. Disney посчитала эту сумму слишком большой, поэтому не стала сотрудничать с Эммой. В итоге компания может не связываться с известными актрисами и заключить контракт с менее известной личностью, которая обойдётся дешевле.

Снейдер также слышал, что Marvel хочет повременить с объявлением основного актёрского состава до июльского Comic-Con в Сан-Диего. В целом это звучит правдоподобно.

Напомним, Эмма Стоун уже работала с Marvel — она сыграла Гвен Стейси в двух частях «Нового Человека-паука».

Режиссёром «Фантастической четвёрки» выступит Мэтт Шекман, а Адам Драйвер претендует на роль Мистера Фантастика.

Премьеры ленты назначена на 14 февраля 2025 года, съёмочный процесс должен стартовать в начале 2024-го.