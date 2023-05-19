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Чат-бот ChatGPT теперь доступен на мобильной платформе iOS

Чат-бот ChatGPT теперь доступен на мобильной платформе iOS
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Компания OpenAI выпустила приложение с чат-ботом ChatGPT на смартфонах под управлением операционной системы iOS. Программа полностью бесплатна и уже поддерживает синхронизацию пользователя на всех устройствах.

Сейчас мобильная версия ChatGPT доступна только в США, впоследствии приложение смогут установить пользователи по всему миру. Кроме того, компания планирует выпустить программу для Android, однако каких-либо точных сроков здесь в OpenAI не ставят.

Нейросеть в формате чат-бота ChatGPT была запущена в закрытом доступе в конце 2022 года. Сервис сразу же стал невероятно популярен благодаря гибким ответам на вопросы, быстрому и точному поиску информации, а также полноценной поддержке диалога с пользователем.

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