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Для Mortal Kombat 1 показали коллекционное издание с фигуркой Лю Кана

Авторы представленной Mortal Kombat 1 показали состав коллекционного издания файтинга. Помимо различных игровых фишек, его обладатели получат и кое-что поинтереснее.

В состав коллекционки входит 42-сантиментровая статуэтка Лю Кана от компании COARSE, эксклюзивный стилбук и многое другое.

Состав коллекционного издания Mortal Kombat 1

Фигурка Лю Кана (42 сантиметра)

Копия игры

Доступ к Шанг-Цунгу

Код, чтобы получить скин Лю Кана, вдохновлённый фигуркой COARSE

Код для загрузки Kombat Pack, который содержит скин Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа, шесть персонажей и пять камео-бойцов

Три принта с дизайном компании COARSE

Стилбук

Фото: NetherRealm

А ещё обладатели коллекционного издания получат ранний доступ к проекту с 14 сентября 2023 года.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.